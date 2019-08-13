13.08.2019 - 15:51
Manuş Baba’dan 'askerlik' sorusuna cevap
Bodrum Antik Tiyatro’da düzenlenen açık hava konserlerinde bayramın ikinci günü Manuş Baba sahne aldı.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden şarkılarını seslendiren Manuş Baba'ya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.
Dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, askerliği sorulunca, “Askerde tankçı birliğindeydim ve tankın içine girdim. Hiç rahat ve konforlu bir şey değil. Allah kullanan kardeşlerime kolaylık versin. Keşke hiç kullanılmasa, keşke dünyanın hiçbir yerinde tankların, topların sesi yankılanmasa, sevginin ve kardeşliğin şarkıları söylense. Kim bilir belki bir gün o da olur. Ümidinizi kaybetmeyin benim hala umudum var” dedi.
Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.