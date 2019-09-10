'Maraşlı' sürprizlerle geliyor

“Bir fedai hikayesi” olarak tanımlanan ve hazırlık süreci büyük gizlilik içinde aylardır devam eden ‘Maraşlı’nın yeni sezonda adından söz ettirecek işlerden biri olması bekleniyor. Dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazıyor.

Yapımcılar, dev projenin başrolünde Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biriyle çalışılacağını belirtiyor.





