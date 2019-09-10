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10.09.2019 - 16:42

'Maraşlı' sürprizlerle geliyor

TIMS&B’nin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni dizileri ‘Maraşlı’ ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

'Maraşlı' sürprizlerle geliyor

“Bir fedai hikayesi” olarak tanımlanan ve hazırlık süreci büyük gizlilik içinde aylardır devam eden ‘Maraşlı’nın yeni sezonda adından söz ettirecek işlerden biri olması bekleniyor. Dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazıyor.

Yapımcılar, dev projenin başrolünde Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biriyle çalışılacağını belirtiyor.


Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera (Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.
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