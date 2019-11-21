Markalar Nazlı Kayı'nın peşinde

Posta'nın haberine göre; Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nazlı Kayı, davetlerin vazgeçilmez ismi haline geldi. Kozmetik ve tekstil markaları da sosyetik güzelin peşine düştü.

Kayı'dan yüksek ücretler karşılığında Instagram’da paylaşım yapması, reklam yüzü olması, bazı davetlerin ev sahipliğini üstlenmesi isteniyormuş.

Teklifleri ince eleyip, sık dokuyan Kayı, sevgilisi Hacı Sabancı'ya danışıyormuş. Sosyetik güzelin aylık kazancı 80- 100 bin TL'ye kadar yükselmiş.

EN PAHALI PAYLAŞIMLAR

Instagram’da bir paylaşım karşılığında en yüksek ücret talep eden isimler ise ülkemizde Yasemin Özilhan ile Nebahat Çehre. Her markayı kabul etmeyen Yasemin Özilhan’ın bir paylaşımı 40 bin TL. Kozmetik markalarının peşinden koştuğu Nebahat Çehre ise 50 bin TL istiyor.

Beren Saat ile Tuba Büyüküstün 100 bin TL’lik tek paylaşımlık teklifleri bile geri çeviriyor. Bu konudaki dünya rekorlarına gelince... Kozmetik milyarderi Kylie Jenner’ın bir paylaşımı 1 milyon dolar (5 milyon 700 bin TL). Juventus’da oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bir paylaşımı ise 1.4 milyon dolar (7 milyon 900 bin TL).