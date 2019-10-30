30.10.2019 - 07:50 |
Markette reklam
Emily Ratajkowski, kendi iç giyim markası Inamorata için kamera karşısına geçti.
Emily Ratajkowski, kendi iç giyim markası Inamorata için kamera karşısına geçti. Markette yapılan çekimlerden kareleri, sosyal medya hesaplarından paylaşan model, “Pazartesileri, konforlu kalın” notunu düştü.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.