Marmaris’te İdil Biret rüzgarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali"nin ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro’da yapıldı. Münif Akalın şefliğinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserden sonra İdil Birat’e teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’da yaşayanlar İdil Biret’i yakından tanıyor. Biz Muğla’da kültür sanat faaliyetlerinin artırılması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İdil Biret'e çiçek ve plaket verdi.