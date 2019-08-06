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06.08.2019 - 13:53| İHA

Marmaris’te İdil Biret rüzgarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İdil Biret Müzik Festivali’nin” ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Konser sonrası İdil Biret binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Marmaris’te İdil Biret rüzgarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali"nin ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro’da yapıldı. Münif Akalın şefliğinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserden sonra İdil Birat’e teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’da yaşayanlar İdil Biret’i yakından tanıyor. Biz Muğla’da kültür sanat faaliyetlerinin artırılması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İdil Biret'e çiçek ve plaket verdi.

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