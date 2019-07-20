MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMarmaris'te İdo Tatlıses konseri
20.07.2019 - 11:08| DHA

Marmaris'te İdo Tatlıses konseri

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan İdo Tatlıses, yaklaşık iki bin kişiyi coşturdu.

Marmaris'te İdo Tatlıses konseri

Şarkıcı İdo Tatlıses, Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir diskoda sahneye çıktı. İdo'nun sahne kıyafeti olarak beyaz şort, tişört ve spor ayakkabı tercih ettiği görüldü.

Bir baterist, DJ ve saksafoncu eşliğinde sahneye çıkan İdo, hareketli şarkılarla, kendisini dinleyen yaklaşık iki bin kişiyi eğlendirdi. Diskolarda çalınan İspanyolca ve İngilizce hareketli hit şarkıları seslendiren İdo'ya, dinleyenler de eşlik etti. Bazı kadın hayranları sahne önünde cep telefonuyla selfie yaptı.

İki saat sahnede kalan İdo, konser sonunda gül yağmuruna tutuldu.

20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Cengiz Baba' tezahüratları'

'Cengiz Baba' tezahüratları'

Ajda değil, Semiramis Pekkan

Ajda değil, Semiramis Pekkan

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

Baş başa akşam yemeği

Baş başa akşam yemeği

Sıradaki Haber