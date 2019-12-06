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06.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Masalsı koleksiyon

Melis Kaptanoğlu Kids, ‘Kızlar Cumhuriyeti’ mottosundan yola çıkarak hazırladığı yeni koleksiyonu ‘Modern Regina’yı, Galeries Lafayette Emaar Square Mall’da tanıttı.

Masalsı koleksiyon

Melis Kaptanoğlu Kids, ‘Kızlar Cumhuriyeti’ mottosundan yola çıkarak hazırladığı yeni koleksiyonu ‘Modern Regina’yı, Galeries Lafayette Emaar Square Mall’da tanıttı. Demet Sabancı Çetindoğan, Cenk Kaptanoğlu, Yelda Güral ve Nazlı Keçili’nin de izleyiciler arasında yer aldığı davette, tasarımlar beğeni topladı. Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede yürüyen Kaptanoğlu’nun kızı Melissa, Zeynep Yılmaz’ın kızı Yasemin ve oyuncu Beren Gökyıldız, konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Masalsı elbiselerde payet ve canlı renkleri başrole taşıyan tasarımcı, minik modellerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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