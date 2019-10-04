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04.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Masalsı konsept!

Prada, ‘2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu, Zorlu Center’daki mağazasında tanıttı. ‘Floral ID’ temalı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu

Masalsı konsept!

Cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, Zorlu Center’da bir araya geldi. Romantizm fikrine, sanatsal akımla yaklaşan ‘Prada 2019 Sonbahar- Kış Koleksiyonu’nu inceleyen konuklar arasında, Burcu Esmersoy, İdil Fırat, Hakan Sabancı, Emek Külür ve Nazlı Hotiç Hatipoğlu’nun da olduğu isimler yer aldı.
Davet için mağazada kurulan kabindeki üst üste fotoğraf çekme özelliğini kullanarak ‘Floral Kimlikleri’ni görüntüleyen misafirler, Carlo Bernar-dini’nin hazırladığı ikramlar ve Emily’s Garden tarafından servis edilen lezzet-ler eşliğinde sohbet etme imkânı buldu.

Masalsı konsept

 

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