Maslak’a yeni soluk!

Eylem Öner ev sahipliğindeki davete katılan, Neşe Gönül, Gülay Kamaz, Reyhan İpekel ve Çiğdem Yüksel’in de aralarında bulunduğu konuklar, kendileri için hazırlanan Türk-İran mutfağının en iddialı tariflerini deneyimledi. Etkinlikte, misafirlere teşekkür konuşması yapan Hamide-Muhammed Şahraki, “Ülkemizin zengin, çeşitli tatlarını müşterilerimizle buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. İki ülke arasındaki lezzet köprüsünü kurduk” diyerek, duygularını ifade etti.