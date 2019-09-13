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HaberlerCaddeMaslak’a yeni soluk!
13.09.2019 - 07:50 |

Maslak’a yeni soluk!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Maslak 1453’te hizmete giren ev yemekleri restoranı Sulu Kepçe’de buluştu.

Maslak’a yeni soluk!

Eylem Öner ev sahipliğindeki davete katılan, Neşe Gönül, Gülay Kamaz, Reyhan İpekel ve Çiğdem Yüksel’in de aralarında bulunduğu konuklar, kendileri için hazırlanan Türk-İran mutfağının en iddialı tariflerini deneyimledi. Etkinlikte, misafirlere teşekkür konuşması yapan Hamide-Muhammed Şahraki, “Ülkemizin zengin, çeşitli tatlarını müşterilerimizle buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. İki ülke arasındaki lezzet köprüsünü kurduk” diyerek, duygularını ifade etti.

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