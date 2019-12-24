MasterChef Batuhan'dan canlı yayında Acun Ilıcalı detayı!

Batuhan Bayır, "Tabii ki çalıştığım yer benim için iyiydi, çok şey öğrendim oradan. Okulun ana yeri Fransa'da. Hatta Acun abiyi o zamandan tanıyorum, bizim restorana çok gelirdi. Ekibiyle gelirdi, et yerdi. Kuzu olurdu, bonfile olurdu. Çok güzel ağırlardık" dedi.