24.12.2019 - 09:25 |
MasterChef Batuhan'dan canlı yayında Acun Ilıcalı detayı!
Final haftasında girilen 'MasterChef Türkiye'den elenen son isim olan Batuhan Bayır, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Bayır, geçmişe dair Acun Ilıcalı detayı böyle aktardı.
Batuhan Bayır, "Tabii ki çalıştığım yer benim için iyiydi, çok şey öğrendim oradan. Okulun ana yeri Fransa'da. Hatta Acun abiyi o zamandan tanıyorum, bizim restorana çok gelirdi. Ekibiyle gelirdi, et yerdi. Kuzu olurdu, bonfile olurdu. Çok güzel ağırlardık" dedi.