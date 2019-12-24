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HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Batuhan'dan canlı yayında Acun Ilıcalı detayı!
24.12.2019 - 09:25 |

MasterChef Batuhan'dan canlı yayında Acun Ilıcalı detayı!

Final haftasında girilen 'MasterChef Türkiye'den elenen son isim olan Batuhan Bayır, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Bayır, geçmişe dair Acun Ilıcalı detayı böyle aktardı.

MasterChef Batuhan'dan canlı yayında Acun Ilıcalı detayı!

Batuhan Bayır, "Tabii ki çalıştığım yer benim için iyiydi, çok şey öğrendim oradan. Okulun ana yeri Fransa'da. Hatta Acun abiyi o zamandan tanıyorum, bizim restorana çok gelirdi. Ekibiyle gelirdi, et yerdi. Kuzu olurdu, bonfile olurdu. Çok güzel ağırlardık" dedi.

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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