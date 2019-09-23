MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'MasterChef Türkiye'de bir ilk! Şeflerden şaşırtan karar
23.09.2019 - 10:20 |

'MasterChef Türkiye'de bir ilk! Şeflerden şaşırtan karar

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının son bölümünde, kaptanlık ve ödül oyunları heyecanı yaşandı

'MasterChef Türkiye'de bir ilk! Şeflerden şaşırtan karar

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu 'MasterChef Türkiye'nin 17. bölümü, 22 Eylül Pazar akşamı yayınlandı.

Bayrak yarışı sonrası çıkan tabaklardan memnun kalmayan şefler, şaşırtan bir karara imza attı. Oylama sonucu jüri, iki takımın hamburgerlerini de beğenmedi.

Jüri adına konuşan Somer Sivrioğlu, "İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle iki takıma da ödül vermemeye karar verdik" dedi.

23 Eylül 2019 Magazin Bülteni23 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ali Sunal: 7 Ağustosta yeniden doğdum

Ali Sunal: 7 Ağustosta yeniden doğdum

Yardımına koştu

Yardımına koştu

71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Emrah Kaman yüzünü gizlemeye çalıştı

Emrah Kaman yüzünü gizlemeye çalıştı

Sıradaki Haber