'MasterChef Türkiye'de bir ilk! Şeflerden şaşırtan karar

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu 'MasterChef Türkiye'nin 17. bölümü, 22 Eylül Pazar akşamı yayınlandı.

Bayrak yarışı sonrası çıkan tabaklardan memnun kalmayan şefler, şaşırtan bir karara imza attı. Oylama sonucu jüri, iki takımın hamburgerlerini de beğenmedi.

Jüri adına konuşan Somer Sivrioğlu, "İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle iki takıma da ödül vermemeye karar verdik" dedi.