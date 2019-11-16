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16.11.2019 - 12:39 |

MasterChef yarışmacısı Ekin, ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

'MasterChef Türkiye' yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

MasterChef yarışmacısı Ekin, ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kuzeni çıktı. Gerçek, Ekin'in, İclal Aydın'la birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Masterchef Ekin, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" mesajını yazdı.

Durumdan haber olmayan sosyal medya kullanıcıları, bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşadı.

MasterChef yarışmacısı Ekin, ünlü oyuncunun kuzeni çıktı

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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