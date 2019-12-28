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28.12.2019 - 10:02 |

MasterChef'ten elenen Ekin Eylem Ulaş'tan ilk paylaşım

'MasterChef Türkiye'de kim elendi?' sorusu, dün akşam TV8'de ekranlara gelen son bölümde yanıt buldu. Büyük finale sadece bir günün kaldığı yarışmaya veda eden isim Ekin Eylem Ulaş oldu. Ekin, Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.

MasterChef'ten elenen Ekin Eylem Ulaş'tan ilk paylaşım

'MasterChef Türkiye' final haftasında, hafta boyu yaptıkları yemekler sonucu aldıkları puanlara göre Ekin, Güzide ve Alican eleme adayı olarak potaya çıktı.  Yarı final öncesi son elenen isim, zorlu oyunların ardından Ekin Eylem Ulaş oldu.  Masterchef Ekin, vedanın ardından Instagram hesabından duygu dolu bir paylaşıma imza attı. 

Başarılı yarışmacı, "Bir hikaye yazıyorum, umarım sonu hayırlı olur diye başladığım bu uzun ve yorucu yolculukta başta üzerimizde çok emeği geçen şeflerimiz Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu olmak üzere MasterChef Türkiye ekibine, bana her zaman dualarını esirgemeyen destekçilerime, dostlarıma, yakınlarıma ve her an her yerde yanımda olan aileme sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bir hikaye yazdım ve hayırlısı böyleymiş" ifadelerini kullandı.

MasterCheften elenen Ekin Eylem Ulaştan ilk paylaşım

    28 Aralık 2019 Magazin Bülteni28 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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