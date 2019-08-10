10.08.2019 - 07:50
‘Mavi Sürgün’ Bodrum’da
Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’a sürgün edilerek Halikarnas Balıkçısı’na dönüşmesini konu edinen ‘Mavi Sürgün’ gösterisi, Bodrum Antik Tiyatro’da 21 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleşecek.
Sabri Tuluğ Tırpan’ın klasik ve güncel müzik öğelerini rock tınılarıyla harmanladığı gecede Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney’in vokalleri, Yetkin Dikinciler’in anlatımı, Seyit Sercan Çelik’in sema gösterisi ve ebru sanatçısı Garip Ay’ın interaktif video gösterisiyle hayat bulacak.