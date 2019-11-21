Max Kruse tarzı!

Yakın bir arkadaşı ile birlikte meydan katında bulunan mağazaları dolaşan Max Kruse, daha sonra yine aynı katta bulunan Cantinery'de arkadaşı ile birlikte oturup uzun süre sohbet etti.

AVM'den ayrılırken objektiflere yansıyan yıldız futbolcu, terlikleri ve fosforlu yeşil renkteki çorabı ile bakışları üzerine topladı.