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30.08.2019 - 12:46

Max Kruse'dan beyaz eşya ve mobilya alışverişi

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Max Kruse'dan beyaz eşya ve mobilya alışverişi

Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinden önce izin yapan Max Kruse, izin gününü alışveriş yaparak değerlendirdi. İstinyePark'a kız arkadaşı ile birlikte gelen başarılı futbolcu, yeni taşındığı ev için beyaz eşya ve mobilya alışverişi yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolseverin ilgisiyle karşılaşan Kruse, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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