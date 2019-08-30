Max Kruse'dan beyaz eşya ve mobilya alışverişi

Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinden önce izin yapan Max Kruse, izin gününü alışveriş yaparak değerlendirdi. İstinyePark'a kız arkadaşı ile birlikte gelen başarılı futbolcu, yeni taşındığı ev için beyaz eşya ve mobilya alışverişi yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolseverin ilgisiyle karşılaşan Kruse, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.