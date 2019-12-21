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21.12.2019 - 07:50 | | Umut Ünver

Mega yardım deposu

Tarkan’ın kızı Liya’nın eşyalarını yardıma muhtaç çocuklara göndermek için Maltepe ve Pendik’te iki ayrı büyük depo kiraladığı öğrenildi

Mega yardım deposu

Tarkan, 1.5 yaşındaki kızı Liya Tevetoğlu’na gelen hediyeleri, ona aldığı eşya ve oyuncukları yardıma muhtaç çocuklara gönderdi. Megastar’ın evinde yer kapladığı için İstanbul’un Maltepe ve Pendik ilçesinde iki ayrı büyük depo kiraladığı ortaya çıktı.

Tarkan’ın, ihtiyacı olan minikler belirlendikten sonra depoda tutulan hediyeleri adreslerine gönderdiği öğrenildi. Çocuklarla ilgilenen vakıflarla da çalışan Megastar, onlar için kıyafet ve hediyeler alarak, şehir dışındaki miniklere ulaştırdığı da konuşulanlar arasında...

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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