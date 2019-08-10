Mehmet Ali Erbil dede oluyor

Yaklaşık bir yıl boyunca hasta olan ve hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkmış ve iyileşme sürecine girmişti. Hayranları tarafından büyük sevinçle karşılaşan Erbil'den bir güzel haber daha geldi.

Instagram hesabından İyi Bayramlar diyerek paylaşım yapan Erbil şu ifadelere yer verdi;

Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım sürecinde başımdan bir kez olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet dede oluyorum.

37 yaşındaki Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile dünyaevine girmişti.