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06.12.2019 - 12:12 |

'Mehmet Ali Erbil hastaneye ayda 150 bin TL ödüyor'

Geçtiğimiz haftalarda bir kez daha hastaneye kaldırılan ve kontrol altında tedavisi dfevamn eden yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal odaya alınan şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

'Mehmet Ali Erbil hastaneye ayda 150 bin TL ödüyor'

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu. TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında, 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

"HASTANEYE ÇOK YÜKSEK ÜCRET ÖDÜYOR"
Programın yorumcularından Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'in artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti. Ünlü sunucu, "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye" dedi.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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