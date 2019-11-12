Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

‘Kaçış sendromu’ nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki defa hastanelik olan ünlü şovmenin omuriliğinden sıvı alınacak.

İlk olarak kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, tedavisi bittikten sonra taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarında tıkanıklık olduğu öğrenilen sanatçı, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Snob Magazin’in haberine göre; beyin damarlarının tıkandığı belirlenen Erbil’in ameliyatı bugün yapılacak. Mehmet Ali Erbil’e bu zorlu süreçte ağabeyi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik edecek.