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17.11.2019 - 10:09 |

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

İki hafta önce yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi. Ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili, doktoru Jan Klod Kayuka bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

Geçtiğimiz yıl evinin banyosunda düşen ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, iyileşip sağlığına kavuşmuştu. Fakat 15 gün önce yeniden hastaneye kaldırılan Mali, bu kez kalbiyle ilgili bir sorun nedeniyle tedavi görüyordu.

Doktoru, toplardamarında iki pıhtı oluşan ve ilaç tedavisi süren ünlü şovmen için şöyle dedi:

“Mehmet Ali Bey’in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. İnşallah haftaya hastaneden çıkabilir.”

Erbil’in hafta başında operasyona alındığı iddia edilmiş ancak doktorları tarafından bu iddialar yalanlanmıştı.

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