Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oldu

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil, özel bir hastanede kızı Elisa'yı kucağına aldı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan şovmen, torun haberiyle çifte müjde yaşadı.