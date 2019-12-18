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18.12.2019 - 15:50 |

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oldu

Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu'ndan olan büyük kızı Sezin Erbil, doğum yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oldu

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil, özel bir hastanede kızı Elisa'yı kucağına aldı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan şovmen, torun haberiyle çifte müjde yaşadı.

 

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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