Mehmet Günsür İtalya'da köy evi aldı

Son olarak Netflix'in 'Atiye' adlı dizisinde rol alan Mehmet Günsür, eşi ve iki kızıyla birlikte İtalya'da yaşıyor. Zaman zaman projeleri için Türkiye'ye gelen başarılı oyuncu, 200 bin euro ödeyerek bir köy evi aldı.

Eve 30 bin euro tadilat yapan Günsür, projelerinden arta kalan zamanını ailesiyle bu evde geçirmeyi planlıyor.

Mustafa Keser, Aslıhan Gürbüz, Özlem Tekin, Yılmaz Erdoğan gibi birçok ünlü isim de şehrin kalabalığından kaçarak doğal hayatın kapısını çaldı.