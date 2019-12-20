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20.12.2019 - 11:20 |

Mehmet Günsür'den şaşırtan itiraf

Son olarak Netflix'in 'Atiye' dizisinde oynayan Mehmet Günsür, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. İbrahim Selim'in sorularına samimiyetle cevap veren Günsür, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Mehmet Günsür'den şaşırtan itiraf

Program sırasında İbrahim Selim'in "Hiç içinde yer aldığını unutmak istediğin bir proje oldu mu?" sorusuna yanıt veren oyuncu, itirafıyla herkesi şok etti.

Günsür soruya, "Yüzüne bakamayacak kadar sinir olduğum oyuncuyla oynamak zorunda kaldım. Bir daha da çalışmadık, zaten oyunculuğu bıraktı" diye isim vermeden yanıt verdi.

Haliyle Mehmet Günsür'ün kimden bahsettiği merak konusu oldu. Bu konu, Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında masaya yatırıldı. Programda Mehmet Günsür'ün bahsettiği oyuncunun, Pelin Batu olduğu iddia edildi. 

İkili 2002 yılında 'O Şimdi Asker' filminde birlikte çalışmışlardı.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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