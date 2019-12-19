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19.12.2019 - 15:39 |

Mehmet Günsür'den 'Atiye' itirafı

Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu haftaki konuğu oyuncu Mehmet Günsür oldu.

Mehmet Günsür'den 'Atiye' itirafı

27 Aralık’ta yayınlanacak 'Atiye' dizisiyle gündemde olan Mehmet Günsür, projeye çok hızlı bir şekilde dahil olduğunu, "Teklifi kabul ettikten 10 gün sonra kamera karşısındaydım” diyerek anlattı.

'Muhteşem Yüzyıl’da hayat verdiği 'Şehzade Mustafa' rolünün izleyiciler üzerinde yarattığı büyük etkiden bahseden oyuncu, insanların rolü gerçek sandığını ve Şehzade Mustafa’nın mezarına gidip kendisini düşünerek dua ettiklerini söyledi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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