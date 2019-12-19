Mehmet Günsür'den 'Atiye' itirafı

27 Aralık’ta yayınlanacak 'Atiye' dizisiyle gündemde olan Mehmet Günsür, projeye çok hızlı bir şekilde dahil olduğunu, "Teklifi kabul ettikten 10 gün sonra kamera karşısındaydım” diyerek anlattı.

'Muhteşem Yüzyıl’da hayat verdiği 'Şehzade Mustafa' rolünün izleyiciler üzerinde yarattığı büyük etkiden bahseden oyuncu, insanların rolü gerçek sandığını ve Şehzade Mustafa’nın mezarına gidip kendisini düşünerek dua ettiklerini söyledi.