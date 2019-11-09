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09.11.2019 - 09:41 |

Mehmet Yüzüak hastanelik oldu

Balıkesir Edremit'te yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Yüzüak hastanelik oldu

İHA'nın haberine göre; Kazdağları'nın eteklerinde yaşayan Mehmet Yüzüak, önceki gün rahatsızlanınca hastanelik oldu.

Acil ameliyata alınan söz yazarının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Emel Sayın, Selami Şahin, Bülent Ersoy, Seda Sayan gibi usta isimlerin şarkılarını seslendirdiği Yüzüak, sevenlerini korkuttu.

Durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşan Mehmet Yüzüak, dün geceyi de hastanede geçirdi.

Mehmet Yüzüak hastanelik oldu

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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