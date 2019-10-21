'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

Çağlayan Topaloğlu, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Bu aralar yeni bir tekli çalışması içersindeyim. Çok iyi parça ile geliyorum. Onun dışında bildiğiniz gibi gıda sektörüne girdim, burgercim var. Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubemi Göktürk'te hizmete soktum. Her şey yolunda, tek sorun gıda sektöründe olunca sürekli yiyorsun. 5 kilo aldım, sürekli alıp veriyorum bu kiloları" cevabını verdi.

"İYİ BİR YERDEYİM"

Bir muhabirin "Kendini şu an müzik kariyerinde nerede görüyorsunuz?" demesi üzerine Çağlayan Topaloğlu, "Ben müzisyen bir aileden geliyorum. Babam ve Hilmi Amcam bana bu işe ilk başladığımda çok yardımcı oldular. 'Bu işi eğer yürekten yapacaksan okulu oku ve sonra her şey halledilir' demişlerdi, gerçekten de öyle oldu. İyi bir yerdeyim" şeklinde konuştu.