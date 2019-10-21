MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'
21.10.2019 - 09:21 | | EMRAH AKÇAAY

'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

Çağlayan Topaloğlu, önceki akşam Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

Çağlayan Topaloğlu, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Bu aralar yeni bir tekli çalışması içersindeyim. Çok iyi parça ile geliyorum. Onun dışında bildiğiniz gibi gıda sektörüne girdim, burgercim var. Nişantaşı'ndan sonra ikinci şubemi Göktürk'te hizmete soktum. Her şey yolunda, tek sorun gıda sektöründe olunca sürekli yiyorsun. 5 kilo aldım, sürekli alıp veriyorum bu kiloları" cevabını verdi.

"İYİ BİR YERDEYİM"
Bir muhabirin "Kendini şu an müzik kariyerinde nerede görüyorsunuz?" demesi üzerine Çağlayan Topaloğlu, "Ben müzisyen bir aileden geliyorum. Babam ve Hilmi Amcam bana bu işe ilk başladığımda çok yardımcı oldular. 'Bu işi eğer yürekten yapacaksan okulu oku ve sonra her şey halledilir' demişlerdi, gerçekten de öyle oldu. İyi bir yerdeyim" şeklinde konuştu. 

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

'Mekanım yüzünden 5 kilo aldım'

'Murat Boz'un samimiyetine inanmıyorum'

'Murat Boz'un samimiyetine inanmıyorum'

'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

'Estetikli Türkiye Güzeli olmaz'

‘Kadın’ sergisi

‘Kadın’ sergisi

Sıradaki Haber