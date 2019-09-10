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HaberlerCadde'Mekanın Sahibi' Norm Ender kaza yaptı!
10.09.2019 - 09:14

'Mekanın Sahibi' Norm Ender kaza yaptı!

'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Norm Ender, İstanbul Vatan Caddesi'nde trafik kazası geçirdi.

'Mekanın Sahibi' Norm Ender kaza yaptı!

Aracıyla seyir halindeyken, başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybeden Norm Ender, kaza yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi.

Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.

 

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