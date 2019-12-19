Mekik dokuyor!

Özge Özpirinçci, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Arnavutköy-Bebek arasında mekik dokuyan oyuncuya, karşılaştığı bir seyyar satıcı, ”Enginar almaz mısınız Özge Hanım?” diye sorunca oyuncu, ”Spor yapıyorum, şimdi sırası değil. Çok da severim ama...” yanıtını verdi.