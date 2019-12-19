19.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Mekik dokuyor!
Özge Özpirinçci, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Özge Özpirinçci, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Arnavutköy-Bebek arasında mekik dokuyan oyuncuya, karşılaştığı bir seyyar satıcı, ”Enginar almaz mısınız Özge Hanım?” diye sorunca oyuncu, ”Spor yapıyorum, şimdi sırası değil. Çok da severim ama...” yanıtını verdi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.