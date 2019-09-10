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10.09.2019 - 07:50

Meleklerin parfüm desteği

Lily Aldridge, New York Moda Haftası kapsamında kendi adını taşıyan parfüm markasının tanıtımını yaptı.

Meleklerin parfüm desteği

Lily Aldridge, New York Moda Haftası kapsamında kendi adını taşıyan parfüm markasının tanıtımını yaptı. Çiçek desenli elbisesiyle dikkat çeken 33 yaşındaki güzeli, Parfums Launch Party! isimli etkinlikte model dostları da yalnız bırakmadı. Boweey Hotel’de düzenlenen organizasyona katılanlar arasında Stella Maxwell, Romee Strijd, Taylor Hill, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Adriana Lima, Martha Hunt ve Karolina Kurkova gibi Victoria’s Secret melekleri yer aldı.

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