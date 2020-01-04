Melike İpek Yalova'dan cevap yok

Tek başına alışverişe çıkan Melike İpek Yalova, ilk olarak Beymen mağazasına uğradı. Burada hem kendisi hem de evi için bolca alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra da AVM'de bulunan diğer tekstil ürünü satan mağazaları dolaştı.

Soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Yalova, "Hepinize iyi seneler dilerim, iyi çalışmalar" demekle yetindi.