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04.01.2020 - 13:03 |

Melike İpek Yalova'dan cevap yok

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Melike İpek Yalova, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

Melike İpek Yalova'dan cevap yok

Tek başına alışverişe çıkan Melike İpek Yalova, ilk olarak Beymen mağazasına uğradı. Burada hem kendisi hem de evi için bolca alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra da AVM'de bulunan diğer tekstil ürünü satan mağazaları dolaştı.

Soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Yalova, "Hepinize iyi seneler dilerim, iyi çalışmalar" demekle yetindi.

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