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30.12.2019 - 15:12 |

Melis İşiten: Annem gibi güleceğim diyen bir kızım var!

Geçtiğimiz haftalarda boşandığı eşi Uraz Kaygılaroğlu'yla birlikte çekildiği fotoğraflarıyla gündeme gelen Melis İşiten, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Kızı Ada ile çekilen karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan İşiten, son gönderisinde kızının kendisine benzemek istediğinden bahsetti.

Melis İşiten: Annem gibi güleceğim diyen bir kızım var!

Yaklaşık 6 ay önce oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Melis İşiten, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Geçen hafta, eşiyle boşandıktan sonra ilk kez aynı karede görülen İşiten, son gönderisiyle takipçilerini mutlu etti.

Kızı Ada ile çekilen kareyi Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, kızının bir konuşmasını da paylaştı.

İşiten, fotoğrafa yazdığı satırlarda, "Kalbim. Beraber büyüdüğüm. Ona “sen büyüyünce ne olacaksın?” diye soran apartman görevlisi Şahin ağabeyimize, 'Ben annem gibi gülücem' diye cevap veren bir kızım var. Diyeceklerim bu kadar" dedi.

Melis İşiten: Annem gibi güleceğim diyen bir kızım var

    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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