Melis İşiten taciz mesajlarına isyan etti

2014 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan temmuz ayında ayrılan Melis İşiten, sosyal medya hesabına yollanan taciz mesajlarına tepki gösterdi.

Güzel oyuncu, yaşadığı bu durumu, "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek" sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.