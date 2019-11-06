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06.11.2019 - 14:51 |

Melis İşiten taciz mesajlarına isyan etti

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Melis İşiten, kendisine gelen taciz mesajlarına, "Ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim" diyerek isyan etti. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabına yollanan taciz, küfür, hakaret mesajların hepsini savcılığa verdiğini duyurdu.

Melis İşiten taciz mesajlarına isyan etti

2014 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan temmuz ayında ayrılan Melis İşiten, sosyal medya hesabına yollanan taciz mesajlarına tepki gösterdi.

Güzel oyuncu, yaşadığı bu durumu, "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek" sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

Melis İşiten taciz mesajlarına isyan etti

    6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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