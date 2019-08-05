05.08.2019 - 13:57
Melis Kaygılaroğlu: Yeter ki inanalım küçük kız...
Uraz Kaygılaroğlu ile ayrılık kararını duyuran oyuncu Melis Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından kızı Ada ile pozunu paylaştı.
Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu olan Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
2016 yılında kızları Ada dünyaya gelen Kaygılaroğlu çifti, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu.
Güzel oyuncu sosyal medya hesabından boşanma haberleri sonrası yeni bir paylaşım yaptı.