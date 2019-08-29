Melis Sezen'den yeni proje açıklaması

İş arkadaşları ile bir restoranda toplantı yapan Melis Sezen, sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Şu anda kadrosu yavaş yavaş şekillenen bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen güzel oyuncu, "Kısmetse yakın zamanda ekranlarda, güzel bir projeyle yer alacağız. Şu anda cast belirleniyor. Umarım yayına girdiğimiz zaman izleyenlerimiz tarafından beğenilir" açıklamasında bulundu.