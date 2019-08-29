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29.08.2019 - 12:07

Melis Sezen'den yeni proje açıklaması

Oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Melis Sezen'den yeni proje açıklaması

İş arkadaşları ile bir restoranda toplantı yapan Melis Sezen, sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Şu anda kadrosu yavaş yavaş şekillenen bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen güzel oyuncu, "Kısmetse yakın zamanda ekranlarda, güzel bir projeyle yer alacağız. Şu anda cast belirleniyor. Umarım yayına girdiğimiz zaman izleyenlerimiz tarafından beğenilir" açıklamasında bulundu.

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
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