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19.08.2019 - 08:55

Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı

Melis Sütşurup önce Marmaris ardından Bodrum'da uzun bir tatil yaptı.

Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı


6 ay aşk yaşadığı Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce ayrılan Melis Sütşurup önce Marmaris ardından Bodrum'da uzun bir tatil yaptı.

Plajlarda, beach kulüplerde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında da paylaşan Melis Sütşurup yakınlarına ''Sıkıntılı günler geçti, geride kaldı. Tatil, ailem ve arkadaşlarımla olmak çok iyi geldi. Beni üzen şeyleri hatırlamıyorum bile'' diyor.

Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı


19 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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