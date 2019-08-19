Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı



6 ay aşk yaşadığı Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce ayrılan Melis Sütşurup önce Marmaris ardından Bodrum'da uzun bir tatil yaptı.

Plajlarda, beach kulüplerde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında da paylaşan Melis Sütşurup yakınlarına ''Sıkıntılı günler geçti, geride kaldı. Tatil, ailem ve arkadaşlarımla olmak çok iyi geldi. Beni üzen şeyleri hatırlamıyorum bile'' diyor.







