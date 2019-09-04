Melis Sütşurup gecelerde

İki kız arkadaşlarıyla Etiler’deki Papermoon adlı mekanda yemek yiyen ekip daha sonra Bebek’teki Lucca’ya geçti.

Yaklaşık iki saat oturdukları mekandan ayrılan Melis Sütşurup ve arkadaşları, Emirgan’daki Gizli Kalsın’a geçtiler.

Mustafa Sandal ile altı aylık ilişkilerini 1,5 ay önce sonlandıran Melis Sütşurup’un ayrılık sebebinin 100 bin TL'lik borç vermesi olduğu iddia edildi.

Muhabirlerin popçu Mustafa Sandal’a verdiği 100 bin TL'lik borç haberlerine Melis Sütşurup, “Bu konular hakkında konuşmuyorum” diyerek, aracına binerek uzaklaştı. MESUT YILMAZ





