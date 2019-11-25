25.11.2019 - 17:29 |
Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle dikkat çekti
Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden 'Çarpışma' adlı diziyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.
Tek başına çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle dikkat çekti. Kozmetik mağazalarını tek tek dolaşarak alışveriş yapan güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra bir restorana giriş yaparak, dostlarıyla bir araya geldi.