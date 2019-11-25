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25.11.2019 - 17:29 |

Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle dikkat çekti

Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden 'Çarpışma' adlı diziyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.

Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle dikkat çekti

Tek başına çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle dikkat çekti. Kozmetik mağazalarını tek tek dolaşarak alışveriş yapan güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra bir restorana giriş yaparak, dostlarıyla bir araya geldi.

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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