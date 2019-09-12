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12.09.2019 - 13:44

Melisa Aslı Pamuk'tan tiyatro açıklaması

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı.

Melisa Aslı Pamuk'tan tiyatro açıklaması

Menajeri ile bir restoranda buluşan Melisa Aslı Pamuk, hem toplantı yaptı hem de yemek yedi.

Restoran çıkışında objektiflere poz veren Pamuk'a, son dönemde dizi oyuncularının tiyatro prodüksiyonlarıyla sahneye çıkması hatırlatılıp, kendisinin de tiyatro yapmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Güzel oyuncu, yoğun çalışma temposu içinde zor olduğunu ifade ederek, aracını valeden teslim alıp Vadistanbul'dan ayrıldı. 

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