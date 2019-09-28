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28.09.2019 - 09:21 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Melisa Åženolsun 24 oldu

Oyuncu Melisa Åženolsun, Ã¶nceki akÅŸam Cihangir'deki bir mekanda doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Melisa Åženolsun 24 oldu

24 yaÅŸÄ±nda bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak arkadaÅŸlarÄ±na 23 olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini dile getiren Melisa Åženolsun'u; BÃ¼ÅŸra Develi, Dilan Ã‡iÃ§ek Deniz, Onur ÃœnlÃ¼ ve Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

GÃ¼zel oyuncu, yeni yaÅŸÄ±yla ilgili, "SaÄŸ olsun arkadaÅŸlarÄ±m beni yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. GÃ¼zel bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± oldu. Bana en anlamlÄ± hediyeyi babam verdi. Beni tatile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼" dedi.Â

Melisa Åženolsun 24 oldu

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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