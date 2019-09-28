Melisa Åženolsun 24 oldu

24 yaÅŸÄ±nda bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak arkadaÅŸlarÄ±na 23 olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini dile getiren Melisa Åženolsun'u; BÃ¼ÅŸra Develi, Dilan Ã‡iÃ§ek Deniz, Onur ÃœnlÃ¼ ve Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

GÃ¼zel oyuncu, yeni yaÅŸÄ±yla ilgili, "SaÄŸ olsun arkadaÅŸlarÄ±m beni yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. GÃ¼zel bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± oldu. Bana en anlamlÄ± hediyeyi babam verdi. Beni tatile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼" dedi.Â