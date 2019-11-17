Kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen "2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış törenine katılan 23 yaşındaki Şenolsun, kıyafetiyle çok konuşuldu.

Yeşil saten bir elbise tercih eden Melisa Şenolsun; açık sırtı ve derin yırtmacıyla sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri, oyuncuya bu elbisenin çok yakıştığını söylerken bazıları da "Adı elbise" diyerek ,Şenolsun'un seçimini eleştirdi.

Genç oyuncunun vücudundaki dövmeler de bir hayli dikkat çekti.