Meltem Miraloğlu'ndan şok açıklama

Yıllar önce 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, geçen aylarda Amerika'ya gitmiş ve burada 81 yaşındaki Patrick'le evlenmişti.

Tüm bunların duyulmasıyla bir anda gündem olan oyuncu, haftalardır sessiz kaldığı tüm iddialara sitem etti. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Miraloğlu, hakkındaki tüm haberlere "Ben sustukça yüz kızartacak iftiralar atacak kadar küçüldüler" diyerek isyan etti.

Miraloğlu paylaşımında şöyle dedi:

"Kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olmam dolayısıyla hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberlere, basın özgürlüğüne duyduğum saygıdan dolayı, bugüne kadar göz yummaya çalıştım ancak ben sustukça, konuşmadıkça yüz kızartıcı iftiralar atacak kadar küçüldüler."

"BİLİNÇLİ YAPIYORLAR"

"Ne yazılı, ne de sözlü tek bir röportajım dahi olmamıştır, fotoğrafları da basına ben servis etmedim... Fakat bilinçli ve sistematik olarak benim iznim olmadan sadece yalan yanlış iddialarla asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmaya devam edilmektedir. Beni ve aile hayatımı karalayıcı, küçük düşürücü bir linç kampanyasına dönüşen ve mesleğimle ilgili olmayan bu haberler, özel hayatımın gizliliğini ve aile hayatımın mahremiyetini ihlal etmektedir."

"YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM"

"Bu tür haberleri yapanlar, vesile ve destek olanlar ve yayınlayanlar hakkında, Yargıtay'ın emsal kararlarını da hatırlatarak ben ve ailemin yasal yollara başvuracağımızı, RTÜK'ten yayın yasağının getirilmesini ve hakkımdaki asılsız ve mesnetsiz haberlerin sosyal medya, basın ve yayınlayan mecralardan kaldırılmasını istediğimin bilgisini kamuoyuna saygılarımla arz ederim."