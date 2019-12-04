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04.12.2019 - 07:50 |

Meme kanserine dikkat çektiler

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) geleneksel yıl sonu balosu, BCCT Başkanı Chris Gaunt ve eşi Gülten Süzer Gaunt ev sahipliğinde, Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti.

Meme kanserine dikkat çektiler

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) geleneksel yıl sonu balosu, BCCT Başkanı Chris Gaunt ve eşi Gülten Süzer Gaunt ev sahipliğinde, Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti. Temasını, İskoç kültür ve tarihinin önemli bir geleneksel kutlaması olan St. Andrews’tan alan baloda; Meme Vakfı’nın çalışmalarına dikkat çekilerek, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

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