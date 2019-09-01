01.09.2019 - 07:50
‘Memelerimi göreceksiniz’
Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen komedyen, “Tatil sezonunu kapattınız mı?” sorusuna, “Memelerimi daha çok göreceksiniz” sözleriyle, espri yaptı. Antika aracının direksiyonunun başına geçen Yılmaz, oğlunu ön koltuğa oturtarak kuralları hiçe saysa da, emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.