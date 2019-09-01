‘Memelerimi göreceksiniz’

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen komedyen, “Tatil sezonunu kapattınız mı?” sorusuna, “Memelerimi daha çok göreceksiniz” sözleriyle, espri yaptı. Antika aracının direksiyonunun başına geçen Yılmaz, oğlunu ön koltuğa oturtarak kuralları hiçe saysa da, emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.