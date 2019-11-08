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08.11.2019 - 07:50 |

Mersin çıkarması

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılması için kültür turları düzenleyen Pervin Ersoy ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında rotayı Mersin’e çevirdi.

Mersin çıkarması

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılması için kültür turları düzenleyen Pervin Ersoy ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında rotayı Mersin’e çevirdi. Rotahane ve projenin iş ortağı Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen tura, Hazal Filiz Küçükköse, Dilara Koçak ve Eda-Metin Özülkü’nün de yer aldığı isimler katıldı. Gezinin ilk durağı, Ashab-ı Kehf Mağarası olurken, Tarsus merkeze giden ekip, Kleopatra Kapısı, St. Paul Kuyusu ve Şahmeran’ın da bulunduğu mekanları ziyaret etti.

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