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26.10.2019 - 16:44 | | İHA

Mersin'de Yeni Türkü coşkusu

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12'nci doğum gününde, 40'ıncı sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu. 40 yıla sığdırdıkları en sevilen şarkılarını Mersinliler için söyleyen ve izleyenleri coşturan Yeni Türkü, sahnede pasta da kesti.

Mersin'de Yeni Türkü coşkusu

Forum Mersin, 12'nci doğum gününü Yeni Türkü ile kutladı. AVM'nin yan tarafındaki alanda gerçekleştirilen konsere, Mersinlilerin ilgisi yoğun oldu. Alanı dolduran Mersinliler, Yeni Türkü sahneye çıktığı andan itibaren alkışlar ve ıslıklarla tezahürat yaparken, cep telefonlarıyla görüntü almak için de birbirleriyle yarıştı.

“Ne güzel bir buluşma bu Mersin” diyerek konsere başlayan Derya Köroğlu ve ekibi, şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Mersinliler, en sevilen şarkılarından biri olan ‘Maskeli Balo’ ile konsere başlayan 64 yaşındaki solist Derya Köroğlu’nun sahne performansına hayran kaldılar. İzleyiciler, grubun tüm şarkılarına eşlik ederken, konser boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü aldılar.

    26 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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