Mert Fırat: Evde İdil'in sözü geçer

Panel sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mert Fırat, özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu. Fırat, "Evlilikten korkan bir insandım, amma özellikte son iki yılda hayatım çok değişti. Şimdi 'iyi ki hayat arkadaşımı bulmuşum da birlikteyiz' diyorum" şeklinde konuştu.

Evlerinde cinsiyet eşitliğinin olduğunu ifade eden oyuncu, "Aslında evde İdil'in sözü geçiyor ama bunun da fayda olduğunu düşünenlerdenim" dedi.

"ŞU AN YOK"

Evliliklerinin üzerinden 14 ay geçtiğini ifade eden Mert Fırat, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuda planlı ilerleyen bir çift değiliz. Özel bir çabamız yok ama ikimiz de eşit orantıda istiyoruz. Şu an böyle bir şey de yok doğrusu" ifadelerini kullandı.