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04.09.2019 - 12:37

Mert Öcal: Anneme 'komutanım' dedim!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mert Öcal, önceki gün Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Senaryo okumalarına devam eden yakışıklı oyuncu, henüz netleşen bir proje olmadığını söyledi.

Mert Öcal: Anneme 'komutanım' dedim!

Mert Öcal, bir restoranda buluştuğu asker arkadaşı ile ile hasret giderdi. "Bedelli askerlik arkadaşınız mı? sorusuna Öcal, "Ben askerliğimi 15 ay yaptım. Hatta döndüğümde 3 ay evde, anneme 'komutanım' dedim. Kolay askerlik yapmadık, alışana kadar annem her uyandırdığında 'Emredersiniz komutanım' diye kalktım" şeklinde konuştu.

Mert Öcal: Anneme komutanım dedim

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