Mert Öcal: Anneme 'komutanım' dedim!

Mert Öcal, bir restoranda buluştuğu asker arkadaşı ile ile hasret giderdi. "Bedelli askerlik arkadaşınız mı? sorusuna Öcal, "Ben askerliğimi 15 ay yaptım. Hatta döndüğümde 3 ay evde, anneme 'komutanım' dedim. Kolay askerlik yapmadık, alışana kadar annem her uyandırdığında 'Emredersiniz komutanım' diye kalktım" şeklinde konuştu.