Mert Öcal isyan etti: Hayattaki şansım

Yeni sezonda Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil olan Mert Öcal, önceki gün Bebek'teydi. Gideceği yere daha çabul ulaşmak isteyen oyuncu, sıkışık trafiği görünce scooter kiraladı.

Uygulama kullanarak park edilmiş scooterlardan birin seçen Öcal, hayal kırıklığına uğradı. Kendini çeken muhabirleri fark eden oyuncu, “Kırk yılın başında şu trafiği atlatmak için böyle bir şey yapayım dedim, Scooter bozuk çıktı. Hayattaki şansım” diyerek gülümsedi.