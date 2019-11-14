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14.11.2019 - 10:00 |

Mert Öcal isyan etti: Hayattaki şansım

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Mert Öcal, trafiğe çözüm bulmak için scooter kiraladı. Ancak seçtiği araç bozuk çıkınca isyan eden oyuncu, "Hayattaki şansım" diyerek durumu özetledi.

Mert Öcal isyan etti: Hayattaki şansım

Yeni sezonda Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil olan Mert Öcal, önceki gün Bebek'teydi. Gideceği yere daha çabul ulaşmak isteyen oyuncu, sıkışık trafiği görünce scooter kiraladı.

Uygulama kullanarak park edilmiş scooterlardan birin seçen Öcal, hayal kırıklığına uğradı. Kendini çeken muhabirleri fark eden oyuncu, “Kırk yılın başında şu trafiği atlatmak için böyle bir şey yapayım dedim, Scooter bozuk çıktı. Hayattaki şansım” diyerek gülümsedi.

Mert Öcal isyan etti: Hayattaki şansım

    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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