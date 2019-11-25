Merve Boluğur'dan şok hamle! Tüm dostlarını sildi

Murat Dalkılıç'la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra 2017 yılında boşanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Verdiği pozlarla çok konuşulan Boluğur'un son hamlesi ise tüm dostlarını sosyal medya hesabından sildi. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.